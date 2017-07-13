يوفنتوس يرصد 70 مليون يورو لضم توني كروس

المواطن ـ وكالات



يواصل يوفنتوس العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، حيث أن نادي السيدة العجوز يعود للاهتمام بضم متوسط ميدان ريال مدريد الدولي الألماني توني كروس .

وحسب شبكة “Premium Sport” فإن يوفنتوس أصبح مستعداً لتقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو من أجل التعاقد مع نجم يوفنتوس توني كروس هذا الصيف ، حيث أن نادي السيدة العجوز يرغب في استثمار أموال صفقة بيع بونوتشي الذي يقترب من الرحيل من أجل تدعيم وسط ميدان الفريق .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن يوفنتوس أصبح قريب من التوصل إلى اتفاق لبيع ليوناردو بونوتشي لـ ميلان مقابل 40 مليون يورو ، وبمجرد إتمام الصفقة ستبدأ إدارة يوفنتوس اتصالاتها مع ريال مدريد ووكيل أعمال كروس من أجل محاولة التعاقد معه .

ويرتبط توني كروس (27 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022 ، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2014 قادماً من بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو .