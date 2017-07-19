يومٌ ثانٍ من البرامج المشوقة والاستضافات المميزة في خيمة أبها برعاية “المواطن”

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير

شهدت خيمة أبها التاسعة، حضورًا كبيرًا في اليوم الثاني من أيامها، والتي تبدأ فعالياتها من بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشرة مساء، بالعديد من الأنشطة المتنوعة التي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وبدأت الفعاليات من خيمة البيت التراثي بأهازيج جميلة، واستضافة للشاعر حسن السناني، والمنشدين راشد الشهراني وعلي الحلافي.

أما في خيمة الفعاليات الرئيسة للرجال، فقد كان الحضور على موعد مع محاضرة لمعالي الدكتور علي النملة، وزير الشؤون الاجتماعية سابقًا، بعنوان “عودة إلى مفهوم التطوع”.

وتلا ذلك بعد صلاة العشاء برنامج “آفاق طبية”، للدكتور عبدالله البشري، أعقبه برنامج “سمر”، الذي تقدمه فرقة “فرحة” المكوّنة من مجموعة من المبدعين والنجوم، وهم:

سهيل.

إقبال.

وليد باصالح.

محمد عباس.

إبراهيم النقيب.

وقدمت الفرقة الأناشيد التي شاركهم الجمهور فيها. كما قُدم في خيمة الأشبال برنامج “قيم وآداب”، وبرنامج ترفيهي يحتوي على مسابقات وعروض.

وفي الجانب النسائي، بدأت برامج الخيمة الرئيسية للنساء ببرنامج “قلوب مضيئة”، للأستاذة جميلة الغامدي. وبعد صلاة المغرب عُرض بث مباشر للبرامج الخيمة العامة الرجالية.

بعد ذلك قدمت مسرحية “خلصنا الدراسة”، وفي ختام برامج الخيمة الرئيسية النسائية قدم برنامج “إجازتي إنجاز” للأستاذة نورة الصد.

وفي جانب التدريب النسائي، قدمت دورة “مبادئ صيانة أجهزة الجوال” للأستاذة خيرية القحطاني. كما قدمت خيمة الطفل “جيل الهمة”، برامج مختلفة ومتنوعة، منها “أناشيد القلوب”، و”متون علمية للصغار والكبار”.

واحتوت خيمة الجاليات، على ركن تعليمي للمسلمات، ومحاضرات بأكثر من لغة ومسابقات. كما عُرض فيديو يبين جهد المكتب في الدعوة إلى الله، معلنًا إشهار 3 أشخاص من الجالية الفلبينية و6 من النساء إسلامهم، وقد لقنهم الشهادة الدكتور عبدالله أبو عشي، رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، وتم تكريمهم بجوائز من إدارة الخيمة.



