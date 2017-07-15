ِشاهد.. حادث مروع بين شاحنتين وسيارة في زاوية بني كبير بالباحة

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

توفي اثنان وأصيب آخران في حادث مروع، حيث انقلبت شاحنة بعد ارتطامها بشاحنة أخرى متوقفة في الطريق لصيانة إنارة الشارع في زاوية بني كبير، كما اصطدمت الشاحنة أيضًا بمركبة كانت في طريقها بمنطقة الباحة صباح اليوم السبت.

وأثناء صيانة العمالة إنارة الشارع بجوار شاحنتهم داهمتهم الشاحنة الأخرى، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها بنزول طريق بلجرشي الباحة بني كبير الزاوية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الارتطام بين الشاحنتين والاصطدام بمركبة أخرى في الشارع.

وبذل رجال المرور والدفاع المدني والجهات الإسعافية جهودًا كبيرة لاستخراج المحتجزين وفك تكدس المركبات ونقل المصابين وإزاحة المركبات عن الطريق.

جدير بالذكر أن نزول الزاوية تكثر فيه حوادث الانقلابات للشاحنات لعدم سيطرة قائديها عليها لطول النزول، وفي وقت سابق تم إغلاق التقاطع القريب كحل ولكن لم يؤثر على المشكلة؛ لأن سببها الرئيسي هو النزول الطويل وليس التقاطع.

وطالب الأهالي بحلول وإيجاد مسار للشاحنات بعيدًا عن تلك المواقع.