‎أبناء الأمير عبدالرحمن يتلقون العزاء بقصره في الرياض مساء اليوم

المواطن - الرياض

أوضح المكتب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز أن أصحاب السمو الملكي “أبناء سموه ” يرحمه الله ، سيستقبلون المعزين – إن شاء الله – بقصر سموه بحي المربع – طريق الملك فهد – مقابل مبنى جوازات الرياض، مساء اليوم الأربعاء وغداً الخميس.

وأضاف المكتب الخاص أن العزاء بعد غد الجمعة سيكون من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساء.

وكان أبناء الفقيد قد استقبلوا العزاء في الأيام الماضية في محافظة جدة، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته “إنا لله وإنا إليه راجعون”.