‏تعليم الشرقية يستضيف أبناء مرابطي الحد الجنوبي في مبادرة “سفراء العزم”

الدمام – ياسر أحمد – المواطن

تستعد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية لاستقبال أبناء وبنات المرابطين في الحد الجنوبي ضمن مبادرة “سفراء العزم” بمرحلته الثالثة، وهي إحدى مبادرات وكالتي وزارة التعليم للبنين والبنات والتي أطلقت مع أحداث عاصفة الحزم.

وتستهدف المبادرة أبناء وبنات المرابطين وشهداء الواجب في الحد الجنوبي في الإدارات التعليمية ( نجران ، جازان ، سراة عبيد ، صبيا ، ظهران الجنوب ) بهدف الوفاء بمسؤولية وزارة التعليم تجاههم، ولتمكين هؤلاء الطلاب والطالبات ممن عايشوا عاصفة الحزم ليكونوا سفراء لأقرانهم من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء المملكة، لنقل مشاعرهم وتجاربهم لأقرانهم في الإدارات التعليمية الأخرى، تحقيقاً للمشاركة الوجدانية والميدانية بين الإدارات التعليمية في الحد الجنوبي وبقية الإدارات.

وكانت اللجنة المشرفة على مبادرة سفراء العزم بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية قد عقدت، اجتماعاً بين الجانبين “عبر الدائرة الصوتية ” بحضور مستشار المدير العام للتعليم عبدالرحمن الغفيلي ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، ومديرة إدارة نشاط الطالبات بالإدارة عزيزة الغامدي ومديرة إدارة التوجيه والإرشاد نادية الغامدي والمشرفة بإدارة التوجيه والإرشاد لينا أبا حسين والأعضاء من اللجنة المشكلة من الإدارات المعنية باستقبال سفراء العزم ( التوجيه والإرشاد – نشاط الطالبات – العلاقات العامة – الإعلام التربوي ) وتطرق الاجتماع إلى الآلية التي ستجهزها الإدارات المعنية لاستقبال سفراء العزم والبرامج والفعاليات التي ستقدم لهم.

الجدير بالذكر أن المبادرة انطلقت في مرحلتها الأولى بمسمى سفراء الحزم وفي المرحلة الثانية أطلق عليها سفراء الأمل.