‏‫الأندية الموسمية وأندية الأحياء بالشرقية تستأنف أنشطتها الصيفية

المواطن - ياسر أحمد - الخبر

تستأنف الأندية الموسمية وأندية الأحياء التابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، في قطاعي البنين والبنات أنشطتها وبرامجها للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية، للفترة الثانية والممتدة حتى 25 من شهر ذي القعدة لعام 1438 هـ.

وتشمل الأنشطة تفعيل عدد من البرامج والفعاليات التنافسية الرائدة والمواكبة للمرحلة والتطلعات، وبأساليب جاذبة مشوقة، تعزيزًا للمكتسبات التربوية والوطنية ووفق رؤية الوطن المتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلاب والطالبات .

وكانت الأندية الموسمية وأندية الأحياء بتعليم المنطقة الشرقية والبالغ عددها 52 في قطاعي البنين والبنات، قد نجحت من بداية انطلاقها خلال الفترة الأولى بجذب الطلاب والطالبات بتقديم برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة ومتجددة تضمنت المسارات الخمسة الرئيسية “الوظيفي ، التقني ، السياحي ، التطوعي ، الترفيهي” .