10 أطعمة لن تتخيلها تزيد الانتفاخ!

المواطن - وكالات

كشف تقرير على موقع “ريجيم” أن هناك 10 أطعمة تؤدي إلى الانتفاخ.

وبحسب الدكتورة عائشة أكبر، استشارية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سانت بارك بلندن، تُعتبر الفواكه من أول أسباب الانتفاخ، بما في ذلك التفاح والبطيخ؛ بسبب احتوائها على مادة الفراكتوز، فبعد تناول التفاح قد نحس بالانتفاخ جراء صعوبة امتصاص اللكتوز.

كما تتسبب خضروات مثل القرنبيط والكرفس والملفوف واللفت في الانتفاخ؛ إذ يصعب هضم هذه الأغذية مما يسبب غازًا غير مرغوب فيه.

وينجم الانتفاخ أيضًا عن البقوليات مثل البازلاء والفول والعدس.

كما تؤدي المشروبات الغازية بدورها إلى الانتفاخ، بسبب الكميات العالية التي تحتوي عليها من الكربونات، وينصح الأطباء بتخفيض ضررها عن طريق إضافة الثلج إليها قبل الشرب.

وبالنسبة إلى الثوم والبصل فيسببان الانتفاخ بالرغم من كونهما مضادين للجراثيم، فضلًا عن المحليات الصناعية والحليب، ذلك أن 75 في المائة من سكان العالم لا يستطيعون تحطيم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

وأيضًا حبوب الإفطار تسبب انتفاخ، والأطعمة السريعة التي تحوي مستوى عاليًا من الصوديوم، وتجعل الجسم يحتفظ بالمزيد من المياه؛ لأنه يحاول تقليل الأملاح.

ومعجون الأسنان يؤثر بدوره على الإنسان فيسبب الانتفاخ، فرغم أنه ليس طعامًا، إلا أنه يحتوي على السكريات الموجودة في الخبز والمكرونة.