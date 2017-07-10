10 إجراءات لمواجهة مغالاة المهور وتجاوزات الأعراس في الحريضة

المواطن– حسان الصالحي – الحريضة

في بادرة رائعة، نالت استحسان العديد من أهالي الحريضة لا سيما أنها تحدُّ من مخالفات يقع فيها الكثير عند إتمام الزواج كالمغالاة في المهور، وتكاليف الزواج وحفلات الزفاف والتقليد والتفاخر والمباهاة.

عقد صباح اليوم بمركز الحريضة بعسير، اجتماع المبادرة المجتمعية الثانية لبحث مخالفات الزواج، وذلك برعاية رئيس المركز، عبدالله بن عايض عسيري، وبحضور شيوخ ونواب وأعيان قبائل الحريضة، وبمشاركة فريق ”عون“ التطوعي؛ لمناقشة سلبيات الأعراس وما يصاحبها من مخالفات.

وعقب تداول الآراء اتفق الجميع على النقاط المهمة والتي تم تزويد صحيفة ”المواطن“ بنسخة منها وهي على النحو التالي:-

1- تكون مناسبة الزواج مناسبة واحدة فقط، سواءً مع العقد أو بعده وإلغاء ما عدا ذلك من حفلة الملكة وغيرها من المناسبات المصاحبة للزواج.

2- تكون نهاية الحفل الساعة الثانية صباحًا كحد أقصى.

3- يعد نموذج تعهد من مركز الحريضة والهيئة والشرطة بتحديد الوقت في الفقرة (2) ويوقع عليه الزوج وولي الزوجة وعلى صاحب القصر عدم إبرام أي عقد لمناسبة الزواج إلا بالتعهد المشار إليه.

4- يمنع ما زاد على المهر المعتاد ووليمة العرس ( التصوير – التغليف – المغنيات ) وغير ذلك من الأمور المستحدثة التي فيها مخالفة للشرع المطهر وهدر الأموال ويكتفى بكوشة القصر.

5- تقدم السمية (تصبيحة) هدية عينية أو مالية لا تتجاوز الـ 3 آلاف ريال وترد لها 5 آلاف في نفس الليلة.

6- يستبدل ما يسمى بالمقضى بمبلغ 5 آلاف ريال فقط.

7- يُصرف الطعام فور وصوله خصوصًا عند النساء حتى لا يفسد من تأخيره.

8- يمنع القدوم بين أفراد القبيلة نفسها.

9- يمنع إطلاق النار في مناسبات الزواج بتاتًا.

10 – يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 01-01-1439هـ.