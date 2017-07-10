المواطن - الرياض

10 قطريين فقط يعلمون عن كارثة متوقعة في الدوحة.. وذلك بحسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وأوضح تقرير للوكالة العالمية، أن 300 مليار دولار هي قيمة الاحتياطيات المالية القطرية، لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الفترة المقبلة، فيما كشف مصدر مقرب من الحكومة القطرية، أن أقل من 10 أشخاص يمكنهم الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالاحتياطيات الموجودة لدى جهاز قطر للاستثمار.

وشدد خبراء اقتصاد على أن قطر قد تكون قادرة فقط على استخدام جزء ضئيل من احتياطياتها في الدفاع عن عملتها؛ لأن بين الاحتياطيات أصول محلية ربما يكون من الصعب بيعها لمشترين أجانب في ظل الأزمة الحالية، فيما يوجد جزء آخر مرتبط بأصول أجنبية “غير سائلة” لا يمكن بيعها بسرعة.