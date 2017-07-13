100 وظيفة للطلبة توفرها هيئة الجبيل خلال الصيف

المواطن - واس

وفرت الهيئة الملكية بالجبيل فرصًا وظيفية لـ 100 طالب وطالبة بالتنسيق مع 8 شركات ومؤسسات تجارية للعمل لديهم بمكافآت شهرية في الإجازة الصيفية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج صيف الخبرة والذي يهدف إلى استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة العملية واكتساب خبرات وتجارب في الحياة الوظيفية تعينهم على الانخراط في مجال العمل مستقبلاً.

وتسعى الهيئة الملكية بالجبيل من خلال هذا البرنامج إلى تنمية الطلاب والطالبات فكرياً وتأهيلهم والاستفادة من مبادراتهم وزيادة قابليتهم للتوظيف والاستمرارية في العمل عند التوظيف.

وعمدت الهيئة الملكية بالجبيل إلى توظيف طلاب الكليات والمعاهد بالجبيل الصناعية على حسب تخصصاتهم الدراسية أما طلاب المرحلة الثانوية فتم توظيفهم على حسب مهاراتهم المكتسبة.

وكانت الهيئة ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع قطاع التخطط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار، قد أطلقت برنامج صيف الخبرة لتوظيف الطلاب والطالبات بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بالتنسيق مع الجهات والشركات في القطاع الخاص .