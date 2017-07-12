12 وظيفة شاغرة للجنسين بشركة راشد الراشد في الدمام

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 12 وظيفة فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة، وشهادة الدبلوم، ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

منسقة قنوات تواصل اجتماعي.

منسقة موارد بشرية.

مدخلة بيانات.

عامل إنتاج – (وظيفتين).

سائق رافعة شوكية – (عدد 3 وظائف).

مشغل ماكينة – (عدد 3 وظائف).

فني شبكات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 13 تموز/يوليو الجاري؛ ومستمرٌ حتى تاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2017م

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).