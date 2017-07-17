17 وظيفة شاغرة للجنسين بجمعية أسرتي في المدينة المنورة

المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بمنطقة المدينة المنورة “أسرتي” توفر وظائف شاغرة للسعوديين (رجال / ونساء)، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بمقر الجمعية بالمدينة المنورة.

وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التفاصيل التالية:

مدير إدارة البرامج الأسرية: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. مدير إدارة الخدمات المساندة: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. مدير إدارة الاتصال والإعلام: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. مدير إدارة التسويق والاستثمار: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. مدير مركز الإرشاد الأسري: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. رئيس قسم الإرشاد الأسري: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. رئيس قسم تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. مبرمج: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. أخصائي تعريف: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. أخصائية تعريف: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. أخصائي الإرشاد الأسري: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. أخصائية الإرشاد الأسري: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. أخصائي العمل التطوعي: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. منسق تسويق: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. منسق استثمار: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال. مراسل: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي.

وأوضحت الجمعية، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم، إرسال السيرة الذاتية من صفحة واحدة باللغة العربية، معنونة بمسمى الوظيفة المتقدم عليها، على البريد الإلكتروني التالي: medinacity20@gmail.com.