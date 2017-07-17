17 وظيفة شاغرة للجنسين بجمعية أسرتي في المدينة المنورة

17 وظيفة شاغرة للجنسين بجمعية أسرتي في المدينة المنورة

2017/07/07
الساعة 12:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن ـ خالد الأحمد:

أعلنت الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بمنطقة المدينة المنورة “أسرتي” توفر وظائف شاغرة للسعوديين (رجال / ونساء)، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بمقر الجمعية بالمدينة المنورة.

وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التفاصيل التالية:

  1. مدير إدارة البرامج الأسرية: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  2. مدير إدارة الخدمات المساندة: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  3. مدير إدارة الاتصال والإعلام: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  4. مدير إدارة التسويق والاستثمار: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  5. مدير مركز الإرشاد الأسري: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  6. رئيس قسم الإرشاد الأسري: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  7. رئيس قسم تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  8. مبرمج: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  9. أخصائي تعريف: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  10. أخصائية تعريف: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  11. أخصائي الإرشاد الأسري: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  12. أخصائية الإرشاد الأسري: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  13. أخصائي العمل التطوعي: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  14. سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  15. منسق تسويق: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  16. منسق استثمار: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
  17. مراسل: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي.

وأوضحت الجمعية، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم، إرسال السيرة الذاتية من صفحة واحدة باللغة العربية، معنونة بمسمى الوظيفة المتقدم عليها، على البريد الإلكتروني التالي: medinacity20@gmail.com.

 



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