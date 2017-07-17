17 وظيفة شاغرة للجنسين بجمعية أسرتي في المدينة المنورة

المواطن ـ خالد الأحمد:
أعلنت الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بمنطقة المدينة المنورة “أسرتي” توفر وظائف شاغرة للسعوديين (رجال / ونساء)، لحمَلة درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم، وشهادة الثانوية العامة، وذلك للعمل بمقر الجمعية بالمدينة المنورة.
وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق التفاصيل التالية:
- مدير إدارة البرامج الأسرية: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- مدير إدارة الخدمات المساندة: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- مدير إدارة الاتصال والإعلام: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- مدير إدارة التسويق والاستثمار: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- مدير مركز الإرشاد الأسري: درجة البكالوريوس، وخبرة 5 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- رئيس قسم الإرشاد الأسري: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- رئيس قسم تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- مبرمج: درجة البكالوريوس، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- أخصائي تعريف: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- أخصائية تعريف: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- أخصائي الإرشاد الأسري: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- أخصائية الإرشاد الأسري: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- أخصائي العمل التطوعي: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم، وخبرة سنتين، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- منسق تسويق: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- منسق استثمار: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي + دورات في نفس المجال.
- مراسل: شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات، ودورة حاسب آلي.
وأوضحت الجمعية، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم، إرسال السيرة الذاتية من صفحة واحدة باللغة العربية، معنونة بمسمى الوظيفة المتقدم عليها، على البريد الإلكتروني التالي: medinacity20@gmail.com.