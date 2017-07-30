30 عامًا من ممارسة الطب بشهادة عامل نظافة .. احتيال بنغالي مرشّح للبرلمان!!

المواطن ـ الكويت:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة تشبه الأفلام أو المسلسلات، لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث في النهاية، وذلك عندما تم الكشف عن وجود عامل نظافة بنغالي، عمل طبيبًا في وزارة الصحة الكويتية، بأوراق مزورة باسم طبيب كويتي رحل عن بلاده منذ عام 1982.

بدأ الكشف عن القضية بتغريدة لأحد المحامين الكويتيين، ذكر فيها أن الأيام المقبلة “ستشهد إلقاء القبض على دكتور كويتي بنغالي الأصل ومزور، ويعمل في مستشفى الصباح”.

وأوضح المحامي، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية”، أنَّ “عامل النظافة استبدل صورة طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا عام 1982، بصورته الشخصية، واستطاع بذلك تمرير عديد من المناقصات الطبية، ومن خلالها تمّت ترقيته في الوزارة”.

وأشار إلى أنَّ “شقيق نائب حالي في مجلس الأمة الكويتي، ساعد البنغالي، والاثنان متواريان عن الأنظار منذ بدء توارد المعلومات”.

وبيّن أنّه “كشف حقيقة البنغالي، عامل نظافة من جنسيته، يعمل في مكتب الطبيب الزائف، سمعه يتحدث البنغالية مرة بطلاقة في مكالمة هاتفية خارجية، أبلغ فيها نيته الترشح لمجلس النواب البنغالي، باستخدام ما جمعه من أموال خلال عمله في وزارة الصحة الكويتية”.

من جهته، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أحمد الشطي، أن الوزارة تتعامل مع ما كتـب بكل جدية واهتمام، مؤكّدًا أنَّ “وزارة الصحة الكويتية تتواصل مع جهات عدة لجمع المعلومات قبل إصدار بيانها بشأن هذه المعلومات”.