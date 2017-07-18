356.591 حالة كوليرا في اليمن ومناطق سيطرة الحوثي الأشد تضررًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، أن الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن بلغت 356.591 حالة فيما بلغ حالات الوفيات 1800 حالة.

وكانت المنظمة الدولية ذكرت في وقت سابق أنها سجلت تراجعًا نسبيًا في أعداد حالات الوفيات بالكوليرا مع دخول الوباء أسبوعه الـ12 منذ تفشيه في 27 أبريل الماضي.

وبحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضررًا هي العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، وعمران، وإب، فيما تربعت محافظة حجة على رأس قائمة أكثر المحافظات في عدد الوفيات بـ346 حالة ثم إب 231 والحديدة 210 وتعز 159 وعمران 149 حالة وفاة.