2017-07-19 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم 4 مخالفات على منشآت بالرياض لم تلتزم بمنع العمل تحت أشعة الشمس العمل نفّذت جولات ميدانية تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرار 4 مخالفات على منشآت بالرياض لم تلتزم بمنع العمل تحت أشعة الشمس 2017/07/19 الساعة 10:45 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1330 0 طباعة المواطن - الرياض نفذ عمل الرياض، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية تفتيشية، لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس. وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع “تويتر”، أنه تم ضبط 4 مخالفات على منشآت لم تلتزم بالقرار. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن فيديو طريف.. فأر يسرق النقود من حقيبة نسائية بحيلة ذكية شاهد.. أطرف مواقف أطفال يمارسون البولينج شاهد.. شاب مغامر يستدرج كوبرا ويمسكها بيديه بالفيديو.. سبب مثير دفع المعلق الإماراتي عدنان حمد لرمي جواله في المرحاض!! شاهد.. عملية إنقاذ مثيرة لماعز علقت بسلك كهرباء الرياضة العالمية بالصورة.. تشيلسي يقوم بحذف بيان التعاقد مع موراتا! دانيلو في طريقه إلى مانشستر سيتي جوارديولا يكشف موقفه النهائي من بقاء أجويرو وبرافو بروسيا دورتموند غاضب من ميلان بسبب أوباميانغ ! بالفيديو.. آرسنال يتغلب على بايرن ميونيخ في الكأس الدولية للأبطال فيسبوك