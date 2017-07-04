4 مخالفات على منشآت بالرياض لم تلتزم بمنع العمل تحت أشعة الشمس
العمل نفّذت جولات ميدانية تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرار

4 مخالفات على منشآت بالرياض لم تلتزم بمنع العمل تحت أشعة الشمس

2017/07/19
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفذ عمل الرياض، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية تفتيشية، لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع “تويتر”، أنه تم ضبط 4 مخالفات على منشآت لم تلتزم بالقرار.



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