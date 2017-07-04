4 مخالفات على منشآت بالرياض لم تلتزم بمنع العمل تحت أشعة الشمس

المواطن - الرياض

نفذ عمل الرياض، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية تفتيشية، لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع “تويتر”، أنه تم ضبط 4 مخالفات على منشآت لم تلتزم بالقرار.