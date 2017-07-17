40 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع مراكز “عبور” في 8 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عُبور” لتطوير خدمات التشخيص والتقييم والتأهيل، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات.

وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل : “التربية الخاصة – علم النفس – علم الاجتماع – التمريض – علاج النطق والتخاطب – العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – عاملات نظافة ورعاية شخصية”، وذلك للعمل بفروع مراكز تنمية الإنسان في كل من: “الرياض، والقصيم، وجازان، والأحساء، وخميس مشيط، وبيشة، والنعيرية، والمجمعة”.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- ممرضة – (المجمعة).

2- أخصائية تربية خاصة – (بيشة).

3- أخصائي/ـة علاج وظيفي – (بيشة).

4- أخصائي/ـة تخاطب – (بيشة).

5- ممرضة – (بيشة).

6- أخصائي/ـة علاج طبيعي – (بيشة).

7- أخصائية نفسية – (بيشة).

8- أخصائية اجتماعية – (بيشة).

9- عاملات “نظافة – رعاية شخصية” – (بيشة).

10- أخصائي/ـة تخاطب – (جازان).

11- أخصائية علاج وظيفي – (الأحساء).

12- أخصائي تخاطب – (الأحساء).

13- أخصائية علاج طبيعي – (الأحساء).

14- ممرضة – (الأحساء).

15- أخصائية علاج طبيعي – (الرياض).

16- أخصائية علاج وظيفي – (الرياض).

17- أخصائي تخاطب – (الرياض).

18- ممرضة – (الرياض).

19- أخصائية تربية خاصة – (المجمعة).

20- أخصائي/ـة علاج وظيفي – (المجمعة).

21- أخصائي/ـة تخاطب – (المجمعة).

22- أخصائي/ـة علاج طبيعي – (المجمعة).

23- أخصائية اجتماعية – (المجمعة).

24- أخصائية نفسية – (المجمعة).

25- أخصائية علاج طبيعي – (خميس مشيط).

26- أخصائية علاج وظيفي – (خميس مشيط).

27- أخصائي تخاطب – (خميس مشيط).

28- أخصائية علاج طبيعي – (خميس مشيط).

29- أخصائية علاج طبيعي – (القصيم).

30- أخصائية تخاطب – (القصيم).

31- أخصائية علاج وظيفي – (القصيم).

32- أخصائية علاج طبيعي – (جازان).

33- أخصائية علاج وظيفي – (جازان).

34- أخصائي تخاطب – (جازان).

35- ممرضة – (جازان).

36- أخصائية علاج وظيفي – (النعيرية).

37- أخصائي تخاطب – (النعيرية).

38- أخصائية علاج طبيعي – (النعيرية).

39- ممرضة – (النعيرية).

40- أخصائية تربية خاصة – (النعيرية).

وأوضحت المجموعة، أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلب توظيف عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف: (هنا)