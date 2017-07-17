40 وظيفة شاغرة للجنسين بفروع مراكز “عبور” في 8 مدن

أعلنت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عُبور” لتطوير خدمات التشخيص والتقييم والتأهيل، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات.
وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة تشمل : “التربية الخاصة – علم النفس – علم الاجتماع – التمريض – علاج النطق والتخاطب – العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – عاملات نظافة ورعاية شخصية”، وذلك للعمل بفروع مراكز تنمية الإنسان في كل من: “الرياض، والقصيم، وجازان، والأحساء، وخميس مشيط، وبيشة، والنعيرية، والمجمعة”.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
1- ممرضة – (المجمعة).
2- أخصائية تربية خاصة – (بيشة).
3- أخصائي/ـة علاج وظيفي – (بيشة).
4- أخصائي/ـة تخاطب – (بيشة).
5- ممرضة – (بيشة).
6- أخصائي/ـة علاج طبيعي – (بيشة).
7- أخصائية نفسية – (بيشة).
8- أخصائية اجتماعية – (بيشة).
9- عاملات “نظافة – رعاية شخصية” – (بيشة).
10- أخصائي/ـة تخاطب – (جازان).
11- أخصائية علاج وظيفي – (الأحساء).
12- أخصائي تخاطب – (الأحساء).
13- أخصائية علاج طبيعي – (الأحساء).
14- ممرضة – (الأحساء).
15- أخصائية علاج طبيعي – (الرياض).
16- أخصائية علاج وظيفي – (الرياض).
17- أخصائي تخاطب – (الرياض).
18- ممرضة – (الرياض).
19- أخصائية تربية خاصة – (المجمعة).
20- أخصائي/ـة علاج وظيفي – (المجمعة).
21- أخصائي/ـة تخاطب – (المجمعة).
22- أخصائي/ـة علاج طبيعي – (المجمعة).
23- أخصائية اجتماعية – (المجمعة).
24- أخصائية نفسية – (المجمعة).
25- أخصائية علاج طبيعي – (خميس مشيط).
26- أخصائية علاج وظيفي – (خميس مشيط).
27- أخصائي تخاطب – (خميس مشيط).
28- أخصائية علاج طبيعي – (خميس مشيط).
29- أخصائية علاج طبيعي – (القصيم).
30- أخصائية تخاطب – (القصيم).
31- أخصائية علاج وظيفي – (القصيم).
32- أخصائية علاج طبيعي – (جازان).
33- أخصائية علاج وظيفي – (جازان).
34- أخصائي تخاطب – (جازان).
35- ممرضة – (جازان).
36- أخصائية علاج وظيفي – (النعيرية).
37- أخصائي تخاطب – (النعيرية).
38- أخصائية علاج طبيعي – (النعيرية).
39- ممرضة – (النعيرية).
40- أخصائية تربية خاصة – (النعيرية).
وأوضحت المجموعة، أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلب توظيف عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف: (هنا)