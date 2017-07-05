5 شروط للمشاركة في جائزة نايف بن سرحان للرطب

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة نايف بن سرحان للرطب لموسمها الأول لعام 1438هـ عن بدء التسجيل للمشاركة بهذه الجائزة، والتي تأتي تحت إشراف وزارة الزراعة.

وأوضحت أن شروط المشاركة هي:

1- أن يكون المشارك من أهالي منطقة يبرين أو الهجر المجاورة لها.

2 – أن يكون الرطب من مزرعة مملوكة بصك شرعي.

3 – أن تكون السقيا في المزرعة المجني منها الرطب بنظام ترشيد المياه المعروف بـ(الري بالتنقيط).

4- أنواع الرطب المسموح بالمشاركة به (الخلاص + الرطب الأصفر + الرطب الأحمر).

5– آخر موعد للتسجيل 27/ 10/ 1438هـ.

ولفتت إلى أن الحفل الختامي سيكون في استراحة بلدية يبرين يوم الاثنين، الموافق 1/ 11/ 1438هـ، في الفترة الصباحية.