5 عصائر تضبط نسبة السكر وتخفض الوزن

المواطن - وكالات

يحتاج مريض السكري إلى أكل المزيد من الخضراوات والفواكه للحصول على الألياف. فإذا كنت تجد صعوبة في الحصول على الكمية المطلوبة من الألياف يومياً يمكنك إعداد عصائر طبيعية من الفواكه والخضراوات التي لا تتسبب في رفع نسبة السكر عالياً. تساعد هذه العصائر على خفض الوزن، وتزويد الجسم بالمغذيات المطلوبة. إليك 5 أنواع من العصائر المناسبة للسكري:

العصير الأحمر: لإعداد هذا العصير ستحتاج إلى جزرتين، وحبتين من الطماطم، وحبة من الفلفل الأحمر، ونصف كوب من جوز الهند المبشور. ضع المكونات في الخلاط، وتناول العصير دون تقليب.

العصير الأخضر.. مكونات هذا العصير: حبة خيار، وحبة تفاح أخضر، وكوبان من السبانخ أو الخس، وربع كوب من الكزبرة الخضراء أو النعناع، وشريحة من الزنجبيل، ونصف ليمونة (حامض) مقشورة. اضرب المكونات في الخلاط لتحصل على تركيبة غنية بالمغذيات والألياف. يساعد هذا العصير على تأجيل اشتهاء السكريات.

العصير الحار.. مكونات هذا العصير: 4 حبات من الجزر، و5 حبات من الطماطم، وحبة فجل، وشريحة من الزنجبيل، وشريحتين من الفلفل الأخضر الحار.

توليفة الأخضر والأحمر: تتضمن مكونات هذا العصير 4 حبات من الجزر، كوبين من السبانخ أو الخس، مع كمشة من أوراق النعناع أو البقدونس. يمتاز هذا العصير بنسبة سعراته القليلة، وكمية فيتامين “أ” وفيتامينات “ب” الكبيرة، إلى جانب الحديد ومعادن أخرى تقلل الكولسترول.

العصير المنعش.. مكونات هذا العصير: 4 حبات من الفلفل الأحمر والأخضر، و6 حبات من الطماطم، ورشة من كل من: الملح والقرفة والفلفل الأسود والكركم. يساعد هذا العصير على التخسيس، إلى جانب تزويد الجسم بتوليفة رائعة من المعادن والفيتامينات والمغذيات الدقيقة.