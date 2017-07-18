62 روسيًّا يفرّون على متن طائرات وزارة طوارئ موسكو من اليمن

المواطن ـ وكالات

أعلنت مصادر في وزارة الطوارئ الروسية، أن طائرة تابعة للوزارة قامت بإجلاء 62 مواطنًا روسيًّا، وعدد آخر من المواطنين التابعين لدول رابطة الدول المستقلة.

وأوضحت المصادر أن الخطوة جاءت بعد طلبات ملحة بالمغادرة من المواطنين القاطنين في اليمن، حيث كانت الطائرة الروسية في مهمة إيصال مساعدات إنسانية، وبعدها قامت بمهمة إجلاء الرعايا الروس والأجانب من مطار صنعاء الدولي.

ووفقًا لـ”سبوتنيك الروسي”، رافق المغادرين على متن الطائرة طاقم طبي تابع لمركز الإنقاذ الروسي، وأطباء وعلماء نفس تابعون لوزارة الطوارئ الروسية.

وكانت الطائرة الروسية “إيل 76” التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، قد قامت بإيصال 20 طنًّا من المساعدات الإنسانية لسكان اليمن، ومن بينها مواد غذائية وطبية ولوجستية.