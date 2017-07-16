66 مليون شاب في العالم يستعدون للهجرة.. والمملكة على رأس أولويات البنغاليين!

المواطن - وكالات

تستعد موجة من المهاجرين البنغاليين للدخول في عدة دول، منها المملكة، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا.

وفي دراسة أجرتها منظمة الهجرة العالمية، أكدت أن هناك أكثر من 800 ألف بنغالي مستعدين للهجرة؛ بهدف الحصول على فرص للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وبحسب موقع prothom-alo الفلبيني، أنه يوجد شخص من بين 3 بنغاليين يخطط إلى الهجرة من بلاده ليس فقط للدول الغنية، بل إلى الدول النامية أيضًا.

ولفتت المنظمة إلى أن هناك 66 مليون شاب حول العالم يخططون لهجرة دائمة في غضون الـ12 شهرًا المقبلة، مؤكدًا أن نصفهم يعيش في 20 دولة.