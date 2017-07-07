7 معلومات لا تعرفها عن نعومي سكوت أميرة علاء الدين الجديدة

المواطن - أحمد بيومي

أعلنت شركة ديزني العالمية المتخصصة في صناعة أفلام الكرتون المتحركة، أن الممثلة التي ستلعب دور الأميرة ياسمين في فيلم علاء الدين الجديد، هي نعومي سكوت .

الفيلم الذي ينتظره الملايين من عشاق قصة علاء الدين والمصباح السحري المعروفة، من إخراج جاي ريتشي، ويعرض بتقنية العرض الحي.

ولكن هل تعرف بطلة الفيلم نعومي سكوت إليك 6 معلومات لا تعرفها عنها:

1- ظهرت نعومي سكوت في فيلم POWER RANGERS، الذي جرى عرضه بداية هذا العام.

2- تبلغ الممثلة نعومي سكوت من العمر 24 عاماً.

4- والدة نعومي سكوت تدعى يوشا سكوت وهي من أوغندا، وتنحدر من أصول هندية، أما والدها كريستوفر سكوت فهو بريطاني، ولكنها تعيش حالياً في أمريكاً.

5- تزوجت نعومي سكوت من نجم كرة القدم جوردان سبينس، الذي يلعب لصالح نادي إيبسويتش تاون لكرة القدم، منذ عام 2014.

6- يعمل والدا نعومي سكوت قسيسين في كنيسة BRIDGE CHURCH، بوودفورد في ريدبريدج، في بريطانيا.

7- ظهرت نجمة علاء الدين الجديدة نعومي سكوت في الفيلم الأصلي لقناة DISNEY بعنوان LEMONADE MOUTH عام 2011.

ويروي الفيلم الأسري قصة 5 طلاب بالمدرسة الثانوية يلتقون في الحجز ويشكلون فرقة للتعامل مع صراعاتهم، حيث لعبت نعومي سكوت دور موهيني “مو” بانجاري، كما لعبت نعومي سكوت دور ميجان في مسلسل LIFE BITES على قناة DISNEY.