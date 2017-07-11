917 انتهاكًا ارتكبها الانقلابيون خلال شهر سببت 180 قتيلاً و205 إصابات

المواطن - واس

وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (رصد) وقوع 917 حالة انتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح خلال شهر يونيو الماضي في عدة مناطق يمنية، حيث قتل 180 مدنياً وإصابة 205 آخرين، فيما تم الاعتداء على 28 مدنياً.

وأكدت المنظمة المستقلة (رصد) في تقرير لها اليوم أنه تم رصد 236 حالة اختطاف و33 حالة إخفاء قسري إلى جانب 8 حالات تعذيب، فضلاً عن 10 حالات تجنيد أطفال للقتال،منها اثنتان في محافظة الحديدة، و5 في ذمار، و3 حالات في عمران.

وأوضح التقرير أن حجم الأضرار التي طالت الممتلكات الخاصة خلال شهر يونيو بلغت 148 مبنى في 15 محافظة يمنية، أعلاها كان في محافظة تعز بنحو 20 منشأة، فيما بلغت حالات الانتهاكات للممتلكات العامة 69 مبنى ارتكبت ميليشيا الحوثي وقوات صالح 59 حالة منها.

وكان مسؤول في التحالف اليمني بوحدة الرصد والتوثيق، كشف في وقت سابق، عن أن عدد الأطفال المجندين الذين قتلوا أثناء مشاركتهم في المعارك بلغ 424 طفلاً من أصل 1529 ضمن ما تم رصده، بينما أصيب منهم 61 طفلاً بإعاقات دائمة.