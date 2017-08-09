الداخلية تفتح باب القبول بمعهد تدريب الإدارة العامة للشؤون الفنية

المواطن - خالد الأحمد

أعلن معهد محمد بن نايف للدراسات الفنية، التابع للإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة الداخلية، عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب لمدة سنتين للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات، وفق شروط القبول التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية)، وبمعدل لا يقل عن (85%).

– أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1438هـ.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عامًا.

– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%).

– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%).

– أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للدراسة، وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

– ألا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

المزايا:

– يحصل الطالب بعد اجتيازه البرنامج الدراسي بنجاح على شهادة (دبلـوم الدراسـات الفنية ونظم الاتصالات).

– يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال.

– تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض.

– تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وأوضح المعهد، أن على الراغبين للالتحاق بالدراسة في معهد التدريب التسجيل عن طريق بوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية: (هنا)، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21/ 11/ 1438هـ حتى يوم الخميس الموافق 25/ 11/ 1438هـ الساعة العاشرة صباحًا.

وأشار المعهد إلى أهمية تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علمًا بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.







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