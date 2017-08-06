الشرطة العسكرية بالقوات البرية تبدأ القبول والتسجيل على رتبة جندي أول

المواطن - الرياض

بدأت الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، اليوم، في تلقي طالبات التسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وكانت اللجنة المركزية لقيادة القوات البرية الملكية السعودية لقبول طلبة القوات البرية، قد أعلنت قبل أيام عن رغبتها في استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية لشغل عدد من الوظائف بالقوات البرية.

واشترطت القوات البرية في الراغبين للانضمام إلى الشرطة العسكرية حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وقالت القوات البرية إن التقديم سيكون متاحًا على الموقع الإلكتروني اعتباراً من الأحد 14/ 11/ 1438 إلى 27 /11/ 1438 ولمدة أسبوعين عبر هذا الرابط هنا

وأوضحت أنه سيمنح المتعين بعد التخرج رتبة جندي أول.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :