بالصور.. محمد بن عبدالعزيز خلال لقائه مشايخ وأهالي العارضة: نسعى لتوفير احتياجاتكم

المواطن - نايف عقيلي - جازان

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، أن عجلة البناء والنماء والتطوير مستمرة في منطقة جازان، في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تحقيق التطور في جميع مناطق المملكة.



جاء ذلك خلال لقاء نائب أمير منطقة جازان، أمس الأربعاء، بمشايخ وأهالي محافظة العارضة، إثر زيارته التفقدية للمحافظة، وذلك بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز للاحتفالات بالمحافظة.



وأعرب عن سعادته بزيارة المحافظة والالتقاء بالمشايخ والأهالي وتلمس احتياجاتهم تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مؤكدًا أننا كمسؤولين قريبون من الجميع، ونسعى جاهدين لتلمس الاحتياجات التنموية وتوفيرها، وإزالة كل العقبات والصعوبات التي قد تعيق أو تؤخر تحقيقها.



وكان حفل أهالي محافظة العارضة بمناسبة زيارة سمو نائب أمير منطقة جازان، قد اشتمل على كلمة أهالي المحافظة ألقاها نيابة عنهم محافظ العارضة نايف بن ناصر بن لبدة، رحّب فيها بزيارة سمو نائب أمير المنطقة، لافتًا إلى ما تجده المحافظة من اهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مبرزًا ما تمتاز به محافظة العارضة من مقومات سياحية جاذبة وإمكانات متميزة تؤهلها لتكون وجهة سياحية ومنتجعًا هامًّا لكافة أبناء المنطقة، خاصة وأن المحافظة مصنفة ضمن المدن الصحية في المملكة.



وأشار إلى النمو المتسارع الذي تشهده محافظة العارضة من خلال الخطط التنموية الشاملة، والتي تسعى لمواكبة تطلعات الأهالي نحو مزيد من التطور والنماء في كافة المجالات.



كما تضمن الحفل قصيدة شعرية قدمها الشاعر حسن بن أحمد الودعاني، إلى جانب عرض مرئي عن المحافظة التي يتبع لها ثلاثة مراكز إدارية، هي القصبة وجبل قيس والحميراء، وتمتاز بتنوع تضاريسها وكثرة أوديتها ومواقعها السياحية والأثرية، فيما شاركت فرقة الفنون الشعبية في تقديم فقرة فنية وإنشادية بعنوان “شعّ النور”.



وفي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أبناء الشهداء بالمحافظة، إلى جانب تكريم القيادات العسكرية، والمتميزين على مستوى المملكة من أبناء المحافظة في مسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة، فضلًا عن تكريم المقاولين المتميزين في تنفيذ المشروعات والمتميزين في المساهمات الاجتماعية، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.



وحضر الحفل شيخ شمل قبيلة السفياني بمحافظة العارضة عايل بن يحيى أبو صمة ومديرو الإدارات الحكومية.



وعقب الحفل زار سموه موقع العين الحارة ومنتزه بحيرة السد بمحافظة العارضة، مستمعًا إلى عرض لأبرز ما يشتمل عليه الموقع.