بالصور.. وفاة ٨ أشخاص في تصادم وجهاً لوجه على طريق الجرد بقوز القنفذة

المواطن - القنفذة:

توفي 8 أشخاص في حادث مروري مروع صباح اليوم السبت، في مركز القوز بمحافظة القنفذة، على طريق الجرد.

وفي التفاصيل اصطدمت سيارتان من نوع كيا والأخرى كورولا ببعضها البعض وجهاً لوجه على طريق “الجرد – ثلاثاء يبه” في مركز القوز بالقنفذة؛ مما أدى لوفاة جميع مَن في السيارتين وعددهم ٨ أشخاص بينهم امرأتان وطفلة نتيجة التجاوز الخاطئ والقيادة بسرعة عالية.

وقد باشر الحادث مرور القنفذة يتقدمهم المقدم غازي العتيبي مدير المرور والهلال الأحمر، وتم نقل المتوفين إلى مستشفى جنوب القنفذة العام، فيما قامت إدارة مرور القنفذة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالحادث.







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