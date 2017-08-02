بالفيديو .. عمال مطعم دسوا لحم الخنزير في وجبات عائلة مسلمة

المواطن - وكالات

وثقت عائلة مسلمة قيام عمال أحد المطاعم بوضع شرائح لحم الخنزير في 14 شطيرة دجاج طلبتها العائلة بإحدى المدن الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته العائلة وجود قطع صغيرة من لحم الخنزير المقدد داخل جميع شطائر الدجاج التي طلبتها العائلة من المطعم.

بدوره طالب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، إدارة فرع مطعم “ماكدونالد” بمدينة “ديكاتو” بولاية ألاباما، بفصل الموظفين المتورطين في دس لحم الخنزير، داخل الشطائر، مؤكدًا أنها جريمة تعكس مدى الكراهية التي يعاني منها المسلمون في أميركا.

