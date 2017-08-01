بالفيديو .. فاجعة طريق الرين بيشة تشعل الأسئلة عن عقوبات المتهوّرين

المواطن ـ رقية الأحمد

هزّت فاجعة مصرع 11 شخصًا، بينهم 7 من عائلة واحدة، مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 1 آب/ أغسطس 2017، لاسيّما أنّهم سقطوا ضحيّة حادث مروري مروّع.

واستنكر المواطنون، الذين رصدت “المواطن” آراءهم، الاستهانة بالأرواح، والتهوّر أثناء القيادة، الذي أدى إلى حادث التصادم وجهًا لوجه، بين مركبتين، تقلُّ إحداهما عائلة.

وترحّم المغرّدون، على أفراد العائلة الذين التهمتهم النيران جراء الحادث، على طريق الرين- بيشة، معربين عن إيمانهم بقضاء الله وقدره، وأنّها ساعتهم، أيًّا تكن الأسباب، إلا أنّهم شدّدوا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية، وإرشادات السلامة، لاسيّما في مسألة التجاوز، وعدم التعدي على حرم الطريق المقابل.

وأكّد النشطاء، أنَّ مظاهر التهور في القيادة، باتت سببًا للكثير من الحوادث الكارثية، مطالبين بإسقاط عقوبات رادعة، لكل من يستهين بأرواح مستخدمي الطريق.