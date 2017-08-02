بالفيديو.. موقف مؤثر لضابط من قوات الطوارئ خلال دفن الشهيد اليامي 

المواطن - الشرقية

وثّق مقطع فيديو متداول لحظات مؤثرة أبكت الجميع، لأحد زملاء الرقيب مهدي اليامي، الذي استشهد خلال مواجهات مع إرهابيين ببلدة العوامية في محافظة القطيف، حيث دخل الضابط نوبة بكاء شديدة بجوار قبر الشهيد خلال لحظات وداعه الأخيرة بعد انتهاء مراسم الدفن.

وأظهر المقطع العقيد مانع الشبرمي من قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية وهو يجثو على ركبتيه بجوار قبر الشهيد اليامي ويرفع يديه للدعاء له بالمغفرة والرحمة، ومن ثم يدخل في نوبة بكاء شديد، فيما يحاول بعض الأشخاص الحاضرين مراسم الدفن التخفيف عنه.

وكان ذوو الشھید قد شیعوا أول أمس الاثنین، جثمان الشهيد اليامي في حضور جمع غفير من المواطنین ومن زملاء الشھید يتقدمھم قادة قوات الطوارئ الخاصة في المنطقة الشرقیة.