بيان مرتقب حول كواليس القبض على سفاح القطط

المواطن - وليد الفهمي - جدة

علمت “المواطن” أن الجهات الأمنية نجحت في القبض على الشاب الذي أثار ضجة في مقطع فيديو، وهو يتباهى بقتل القطط في أحد الأحياء السكنية مستخدمًا بندقية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء.

وعبّر المغردون عن غضبهم من هذا الشخص الذي وصفوه بـ”سفاح القطط”، حيث يقوم باصطياد القطط وقتلها بالرصاص، دون معرفة الأسباب لقيامه بمثل هذا العمل، كما طالبوا بالقبض عليه وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

يأتي ذلك بعد أن وجّه أمير منطقة مكة المكرمة شرطة المنطقة بالقبض على مطلق النار على القطط بجدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية، بيانًا لكشف ملابسات وتفاصيل موسعة حول الحادثة.