تفاصيل 37 وظيفة شاغرة للرجال لدى المواصفات والمقاييس

تفاصيل 37 وظيفة شاغرة للرجال لدى المواصفات والمقاييس

2017/08/03
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن وجود (37) وظيفة رجالية شاغرة للمواطنين، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة .
ويشتمل الإعلان على الوظائف من المرتبة الخامسة حتى المرتبة العاشرة، وسيكون استقبال طلبات التوظيف خلال الفترة من بداية دوام الأحد الموافق 14 /11 / 1438هـ وحتى نهاية الخميس الموافق 18 /11 / 1438هـ.
ودعت هيئة المواصفات الراغبين في التقديم على هذه الوظائف الرجوع للبوابة الإلكترونية الخاصة للتوظيف الخاصة بالهيئة من هنا ، وذلك لمعرفة الوظائف وشروط شغلها، والتقديم خلال هذه الفترة عن طريق الموقع.
وأكدت الهيئة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تقديم لشغل هذه الوظائف يدوياً .

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