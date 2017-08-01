شاهد.. فايز المالكي يوجه انتقادًا لاذعًا لمطار أبها والخطوط السعودية والسبب!

المواطن - رائد القرفي - أبها

وجه الفنان فايز المالكي انتقادًا لاذعًا لإدارة مطار أبها والخطوط الجوية العربية السعودية، خلال وجوده في صالة الدرجة الأولى في المطار.

وتساءل المالكي: “هل يعقل أن تكون هذه الصالة والتي تُعد أفخم الصالات بمطار أبها بهذا الشكل؟!”.

وشدد على أن أبها لا يليق بها هذا المطار، مضيفًا أن السقف متهالك ودورات المياه سيئة، فإذا كان هذا الوضع من إدارة المطار أو الخطوط السعودية فهذه مشكلة، وإن كان من قِبل المستثمر فالمصيبة أعظم.

كما وجه المالكي رسالته لأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز للنظر في حال المطار، مؤكدًا أن سموه لا يرضى بمثل هذه المناظر أبدًا.