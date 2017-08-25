عودة بث قناة بداية وهذا موعد #زد_رصيدك

المواطن - الرياض

أعلنت قناة بداية عودة البث الرسمي للقناة اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء هذه الليلة بعد توقف دام أكثر من شهرين.

وقالت قناة بداية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: نعود مجدداً للبث الليلة الساعة 10م متمنيةً مشاهدة ممتعة للجماهير.

وكانت بداية قد نوهت ليلة أمس عن عودة البث موجهة الشكر لمن ساهم في هذا القرار.

وأعلن مالك قناة بداية رجل الأعمال عبدالعزيز العريفي عودة بث القناة، مهنئاً جمهورها باستئناف البث.

من جهته، قال المشرف العام على برامج قناة بداية سامي الجعوني إن القناة ستبدأ اعتباراً من الغد في بث أبرز برامجها، لافتًا إلى أن انطلاقة برنامج “زد رصيدك” ستكون في الأول من شهر محرم المقبل.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد أكدت في وقت سابق أن إيقاف بث قناة بداية جاء بسبب ما تم رصده من مخالفات على القناة وانتهاء الترخيص الممنوح لها، موضحةً أنه تم إيقاف بث قناة بداية حتى إشعار آخر للقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إقرأ ايضا :