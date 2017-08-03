في المدينة.. “ساهر” يرصد مخالفتين لشخص واحد في نفس الدقيقة!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

في موقف هو الأغرب، تفاجأ مواطن بوجود مخالفتين في نفس الساعة والدقيقة، عندما تم رصده من قبل نظام ساهر في المدينة المنورة.

وسرد عبدالله المحمادي قصته العجيبة، في تصريحات إلى “المواطن“، وأكد أنه عندما كان يقود سيارته في المدينة المنورة، تفاجأ بوصول رسالة بمخالفة مرورية، تتمثل في تجاوز السرعة المحددة، ومبلغ الغرامة 300 ريال، وتم سدادها في حينها.

وأضاف أن بعد ذلك بيوم وصلت له رسالة أخرى، تفيد بوقوع مخالفة مرورية تتمثل في سرعة بمقدار 25 كم فوق السرعة المحددة، متعجبًا من ذلك؛ لأن المخالفة الأخيرة لا توجد بينها وبين المخالفة الأولى أي مسافة بل في نفس الوقت؛ مما يدل على رصد مخالفتين في نفس المكان والساعة والدقيقة ذاتها وتسجيلها كمخالفتين.

ولفت إلى أن المخالفة بتاريخ 5 ذو القعدة ١٤٣٨، ووقعت عند الساعة 21:54 ورقمها ٦٠٨٢٧١٩٣٢، أما المخالفة الأخرى ففي نفس الدقيقة 21:54 ورقمها ٦٠٨٢٦٤٨٦٩١.

وطالب المواطن بإنهاء مشكلته التي ربما تضعه في مشكلة مع إنهاء بعض معاملاته الرسمية الأخرى حتى يقوم بسداد المخالفة الأخرى التي لا يعرف كيف تم رصدها من نظام ساهر.