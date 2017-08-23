وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية المراعي للألبان -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى “محلل وظيفي”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، البرمجيات، أو الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا )







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