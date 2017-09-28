آرسنال يلاقي بوريسوف للانفراد بصدارة الدوري الأوروبي

المواطن - وكالات

يحل اليوم فريق الكرة الأول بنادي آرسنال الإنجليزي ضيفاً على باتي بوريسوف من روسيا البيضاء، بالجولة الثانية، من عمر منافسات الدوري الأوروبي” يوروبا ليغ” 2018.

ويتصدر آرسنال المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز على كولن الألماني، في حين يقع باتي بوريسوف بالمركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

ويلعب في الجولة ذاتها أتلانتا الإيطالي متصدر المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، مع نظيره ليون الفرنسي صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وضمن المجموعة الخامسة أيضاً يلعب إيفرتون الإنجليز، صاحب المركز الأخير، دون رصيد مع ضيفه ابولون ليماسول القبرصي صاحب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

ويلاقي فريق لوكوموتيف موسكو الروسي نظيره زلين التشيكي عن المجموعة السادسة، وفريق شيريف تيراسبول المولدافي مع كوبنهاغن الدنماركي، وفي المجموعة السابعة يلتقي فريق لوغانو السويسري مع ستيوا بوخارست الروماني.







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