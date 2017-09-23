آل كركمان: اليوم الوطني للمملكة ملحمة وطن ونهضة أمة

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير، جلوي بن محمد آل كركمان، أن اليوم الوطني للمملكة في ذكراه السابعة والثمانين هو مناسبة عظيمة وذكرى خالدة تجسد مسيرة الكفاح منذ عهد الملك المؤسس وصولاً إلى نهضة الأمة وتقدمها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وأشار آل كركمان إلى أن المملكة تعدّ نموذجاً فريداً في نهضتها الشاملة وتاريخها العريق وتلاحم أبناء الوطن مع قيادته الرشيدة، ورغم كل الظروف الصعبة المحيطة بالوطن إلا أنه سجّل بأحرف من ذهب، عظم وحدته وحزمه وعزمه لتحقيق نهضة شاملة تستهدف الإنسان والمكان، وتعمل في ذات الوقت على حفظ أمن الوطن ومقدراته وردع المعتدين، ولا أدل على ذلك من الانتصارات المتوالية التي يحققها جنودنا البواسل على الحد الجنوبي، والجهود الجبارة والاستثنائية التي بذلت لنجاح موسم الحج، والإنجازات الأمنية ضد الإرهاب ومنفذيه.

وأوضح آل كركمان أن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات، وهم يحتفلون باليوم الوطني، يجددون الولاءَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، داعياً الله أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن ينصر الجنود المرابطين.







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