أبرزها السودوكو وتجنب اللحوم.. 5 نصائح مجانية لتجنب الزهايمر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

قدم مركز الذاكرة والشيخوخة في جامعة لوما ليندا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، روشتة نصائح لتفادي الإصابة بمرض الزهايمر، والذي يستهدف في الأساس خلايا المخ النشطة ويصيبها بحالة من التلف تؤثر بشكل عام على قدرات المرء على استرجاع المعلومات وتذكر الأشخاص والتعرف عليهم، للحد الذي قد يجعله غير قادر على معرفة أبنائه أو ذويه.

اللحوم:

وجاءت الأغذية على رأس الأمور التي نصح بها المركز الطبي، والتي تأتي في إطار غير نمطي، وتستهدف العادات الأساسية والأصيلة لدى العديد من سكان كوكب الأرض، حيث أكد أن تناول كميات كبيرة من اللحوم البيضاء والحمراء، يهدف بشكل رئيسي في زيادة مخاطر الإصابة بالزهايمر في سن مبكرة.

تدريبات بدنية:

تمثل أهم العوامل التي يمكن أن تساهم في حماية الخلايا بالمخ من التلف، كما تساعدها على زيادة قدراتها على الاتصال بشكل رئيسي، خاصة لو حرص المرء على عمل أي حركة رياضية ولو بسيطة على مدار الساعة.

الضغط العصبي:

واحد من أهم الأمور التي تساعد في تلف خلايا المخ هو الضغط العصبي، والذي يمثل إرهاقًا وضغطًا واضحين على أداء الخلية بشكل كبير، الأمر الذي قد يعزز مخاطر إصابتها بالتلف الكامل، وهو الأمر الذي يمكن أن يمثل بداية إصابة المخ بالزهايمر.

النوم:

يبدو النوم وكأنه أهم العوامل المساعدة على تفادي الإصابة بالزهايمر، لاسيما وأن حصول خلايا المخ على مستويات كافية من الراحة يؤثر بشكل واضح على قدراتها في استرجاع المعلومات وتفادي الإصابة بالسرطان.

الألعاب العقلية:

تمثل الألعاب العقلية منشطات طبيعية لخلايا المخ، حيث توفر ألعاب المكعبات والسودوكو والألعاب المعقدة قدرات كبيرة لتنشيط أكبر قدر من الخلايا، وهو ما يضمن عدم تحميل جزء صغير منها مهام الاستذكار والذاكرة واسترجاع المعلومات والعديد من الوظائف العملية.

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