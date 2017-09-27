أبطال أوروبا.. برشلونة يصارع لشبونة للانفراد بالصدارة

المواطن - وكالات

يلتقي اليوم الأربعاء فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، على ملعب خوسيه الفالادي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2018.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، جمعها من الفوز على يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في آخر 6 مواسم على التوالي.

وعلى الجانب الآخر يأمل سبورتينغ لشبونة، استغلال عاملَي الأرض والجمهور من أجل الفوز برشلونة والوصول لصدارة المجموعة حيث يملك ممثل البرتغال 3 نقاط في رصيده بعدما فاز في الجولة الأولى على أوليمبياكوس اليوناني.

وفي الجولة ذاتها يلعب يوفنتوس مع أوليمبياكوس في مباراة الجريحين، حيث تعرض كل فريق للخسارة في الجولة الأولى، ويحاول طرفا اللقاء استعادة توازنهما في دوري الأبطال وحصد أول ثلاث نقاط بدور المجموعات.

يذكر أن كل مجموعة سيتأهل منها المتصدر والوصيف للدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا 2018، والذي يحمل ريال مدريد الإسباني لقبه في آخر موسمين على التوالي.







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