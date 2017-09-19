أبناء المملكة يحطمون الأرقام القاسية بدورة الألعاب الآسيوية

المواطن - الرياض

حطم العداء السعودي أحمد خضر، الرقم القياسي الآسيوي المسجل، في سباق 60 متر حواجز ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية.

وتقام منافسات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة عشق آباد التركمانية، والتي شهدت تتويج أحمد خضر بالميدالية الذهبية بعدما حلّ في المركز الأول بالسباق في زمن قدره 7:66 ثانية.

لم يكتفِ العداء السعودي بتحقيقه الميدالية الذهبية للوطن، بل حطم الرقم الآسيوي المسجل سابقاً والبالغ 7:82 ثانية، بعدما حل في الصدارة بزمن قدره 7:66 ثانية.

يذكر أن العداء السعودي أحمد خضر تأهل إلى بطولة العالم للصالات، في حين حل الكوري الجنوبي لي جون يون في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 7:77 ثانية.

وفي المركز الثالث جاء وتوج هونج كونج تشون فونج وحصد الميدالية البرونزية بزمن 7:85 ثانية، وحل السعودي مهدي العثمان رابعاً بزمن 7:97 ثانية، مسجلاً رقماً شخصياً جديداً له.







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