أخيرًا.. ميزة جديدة من واتساب يترقبها ملايين المستخدمين

المواطن - وكالات

كشف تطبيق واتساب، خاصية جديدة تُمكن المستخدم من الاستغناء عن محتوى الرسائل التي تستهلك مساحة التخزين، دون فقدان الرسائل المهمة.

وأكدت صحيفة إندبندنت البريطانية، أن التطبيق بنى خاصية إدارة التخزين في قائمة الإعدادات على نظام أندرويد، ليسمح للمستخدمين بحذف أشكال محددة من الرسائل عبر المحادثة، بينما يحتفظون بباقي الرسائل.

وقد يتعرض الهاتف للإغراق من الصور والفيديوهات السخيفة خلال المحادثات، خاصة تلك المجمعة؛ مما يؤدي إلى امتلاء ذاكرة الهاتف بمحتوى غير مفيد.

ولكن الميزة الجديدة متاحة حاليًّا فقط على النسخة التجريبية من واتساب beta حيث يمكن تحميلها من متجر غوغل.

ويمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الوصول إلى الخاصية الجديدة عبر النقر على الإعدادات، ثم قائمة استخدام البيانات والتخزين Data and Storage Usage، ليتم الانتقال إلى قائمة المحادثات المرتبة على أساس المساحة التي استهلكتها من الهاتف.







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