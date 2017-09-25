أردوغان يهدد كردستان: الجيش مستعد على الحدود

المواطن - وكالات

وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بإغلاق حدود بلاده مع كردستان العراق، في كلا الاتجاهين، مشددًا على أن جيشه على الحدود مستعد لاتخاذ “الخطوات الضرورية”، وذلك ردًا على استفتاء الاستقلال الذي تنظمه حكومة إقليم كردستان العراق اليوم.

وأكد الرئيس التركي، في كلمة له، أن بلاده تنظر إلى استفتاء استقلال كردستان العراق وكأنه لم يكن، مرجعًا ذلك إلى عدم قانونيته وشرعيته.

وتابع أردوغان أنه سيتم إغلاق الحدود مع شمال العراق في كلا الاتجاهين، خلال الأيام المقبلة، مضيفًا “سننظر كيف سيبيع الإقليم النفط بعد ذلك”.

ويأتي قرار أردوغان بإغلاق الحدود، ووقف تصدير النفط الكردي، بعد دعوة حكومة بغداد الدول الأجنبية، الأحد، إلى وقف استيراد النفط الخام مباشرة من إقليم كردستان العراق، وقصر التعاملات فيما يتعلق بالنفط على الحكومة المركزية.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قال، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن مسؤولين بالإقليم طلبوا زيارة أنقرة لإيضاح دوافع الأكراد من الاستفتاء، مشددًا على أن الاستفتاء لا يشكل تهديدًا لأحد.







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