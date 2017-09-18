أرسنال يفتقد ويلبيك لمدة شهر بسبب الإصابة

المواطن ـ وكالات

قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية: إن داني ويلبيك سيغيب عن صفوف أرسنال الإنجليزي لمدة شهر؛ بسبب إصابة تعرض لها في الفخذ خلال المباراة أمام تشيلسي.

وأشارت الصحيفة أن المهاجم الدولي الإنجليزي سيغيب عن أرسنال في المباريات الست القادمة، بالإضافة إلى مباراتين مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم.

وشارك داني ويلبيك في كل مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي حتى الآن وسجل ثلاثة أهداف، كما قدم مستوى مثيرًا جدًّا للإعجاب في مواجهة تشيلسي.

ومن المنتظر أن يعود المدرب آرسين فينجر للاعتماد على ألكسيس سانشيز مرة أخرى بعد غياب ويلبيك من أجل إضافة عمق هجومي خلال المباريات القادمة.

وتعادل أرسنال أمس الأحد أمام تشيلسي دون أهداف على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وهو يحتل حاليًّا المركز الثاني عشر.







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