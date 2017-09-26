أسواق المال البريطانية تتأهب للظفر بأسهم أرامكو

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تستعد بريطانيا للدخول بقوة في اكتتاب “أرامكو” المزمع إقامته في العام المقبل، وسط إجراءات تطويرية متعددة المستويات للدخول بقوة في الطرح الأكبر في تاريخ كافة أسواق المال العالمية، والذي سيشهد طرح جزء منه في بورصة المملكة “تداول” بجانب أحد الأسواق المالية العملاقة، والذي من المتوقع أن يكون لندن أو نيويورك.

واتخذت البورصة في لندن مجموعة من الإجراءات التنظيمية، والتي تهدف لملاءمة شروط الطرح الخاص بأرامكو، على رأسها دراسة إمكانية تعديل بعض الشروط الخاصة بإدراج الشركات المملوكة للدولة، والتي كانت تقتضي عرض ما يزيد على 25% من أسهمها، وهو ما يأتي مخالفًا لشروط الشركة السعودية، والتي أعلنت أن 5% من أسهم أرامكو فقط هي التي سيتم طرحها للاكتتاب العام.

ووفقًا لوكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن الرئيس التنفيذي لسلطة السلوك المالى أندرو بيلى في الوكالة المالية البريطانية، دافع عن قائمة المقترحات التي قدمتها بها المؤسسة من أجل الاستعداد لاكتتاب أرامكو، حيث أكد أنه يرغب في أن تكون الأسواق بلندن أكثر قدرة على استيعاب التطوير، مشيرًا إلى أنه يرغب في أن يحدث ذلك بأجواء من الشفافية والأمان.

وأضاف بيلي “أن المستثمرين لديهم الكثير من الاهتمام بالإدراج العالمي لأرامكو، وهو الأمر الذي قد لا يتعارض مع التغطية الحمائية التي توفرها أسواق المال في لندن لهم”، مؤكدًا العمل من أجل تطوير الضوابط يبدو الهدف الرئيسي للوكالة المسؤولة بشكل رئيسي على السلوك المالي في كافة أسواق المال ببريطانيا.

وأوضح أن أسواق رأس المال قادرة على تقييم معاملة المستثمرين الآخرين من قبل الدول ذات السيادة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرجح كافة بورصة لندن بشكل رئيسي في الاكتتاب العالمي، الذي من المنتظر أن يصنف على أنه الأكبر تاريخيًا.

نقلت وكالة “رويترز”، عن وزير المالية محمد الجدعان، قوله إن الطرح العام الأولي لأرامكو، سيمضي وفقًا للمخطط الموضوع.

وبحسب الوكالة، أبلغ الجدعان مستثمرين، أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيمضي وفقًا للمخطط في 2018، حيث تستهدف المملكة إدراج ما يصل إلى 5% من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في البورصة السعودية (تداول)، وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي، قد تجمع من خلاله 100 مليار دولار.

ولكن لم تختر أرامكو حتى الآن بورصة دولية للإدراج، لكن نيويورك ولندن تعتبران الأوفر حظًّا في الفوز بالإدراج.

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