أسوشيتد برس الأميركية: العائلة السعودية صنعت الاحتفال باليوم الوطني 87

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تواصل وسائل الإعلام الغربية إبداء إعجابها بالاحتفالية التي شهدتها المملكة العربية السعودية أمس السبت، بمناسبة اليوم الوطني 87 لتأسيس المملكة، والذي شهد العديد من العروض الثقافية والموسيقية، إضافة إلى مشاركة النساء للمرة الأولى في التاريخ بالاحتفالات الشعبية والرسمية في البلاد.

وقالت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية، إن الاحتفالات شهدت ظهورًا خاصًا للأسرة السعودية، بعد السماح للنساء بدخول الملعب الرئيسي في العاصمة الرياض للمرة الأولى لرؤية عرض يسرد تأسيس البلاد قبل 87 عامًا، وذلك بعد أن ظل دخول الملعب مخصصًا للذكور فقط.

ورصدت وكالة الأنباء الأميركية، المشاهد الاحتفالية الخاصة بالمملكة، حيث أضاءت ناطحات السحاب باللون الأخضر في لون العلم السعودي وتزينت بصور ضخمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الاحتفالية شهدت عددًا من العروض مثل عرض “ملحمة وطن” في استاد الملك فهد بالرياض التي استمتعت بها العائلات والأفراد لأول مرة في المملكة، و”صندوق اليوم الوطني” في الرياض بحديقة مكتبة الملك فهد، وفي جدة بممشى شارع فلسطين والدمام الواجهة البحرية، إضافة إلى ”ارفع الخفاق أخضر” ببرج المملكة في الرياض وقصر القشلة في حائل وقصر الإمارة في نجران.

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