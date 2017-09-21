أعضاء شرف الهلال: حكم الكلاسيكو سيء.. والخروج بنقطة طبيعي

المواطن ـ محمد سلام

أكد عضو شرف نادي الهلال، خالد بن زيد المليحي، أن الخروج بنقطة التعادل في كلاسيكو الهلال والاتحاد كان طبيعيا في ظل الظروف التي حدثت، من إهدار أهداف، وتراجع مستوى بعض النجوم، بالإضافة إلى سوء مستوى حكم اللقاء، الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ.

وكانت مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، وذلك في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن “جولة الوطن” الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب نهاية اللقاء، قال عضو شرف الهلال خالد بن زيد المليحي: “اهداف مهدرة بالجملة وحكم سيء جداً وبعض لاعبينا ليسوا في يومهم من الطبيعي ان تخرج بنقطة.. كل الشكر للجمهور الرائع اليوم وبإذن الله الفرح قادم”.

فيما ذكر عضو الشرف الهلالي سلطان زاهد: “ضياع فرص سهلة.. سيطرة دون خطورة.. لم نوفق اليوم ولكن القادم أجمل بإذن الله.. جمهور الغربية خلص الكلام فيكم”.



هذا وأحرز الاتحاد هدف التقدم في الدقيقة 12 عن طريق فهد المولد من تصويبة سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف، لتصبح النتيجة 1 ـ 0 لصالح الاتحاد، ونجح كارلوس إدواردو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47 بعد استغلاله لكرة ساقطة داخل منطقة الجزاء سددها بيمينه قوية في شباك الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وفي الشوط الثاني، تواصلت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز، ولكن دون جدوى بفضل تألق الدفاع وحراس المرمى، لينتهي اللقاء بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط، محتلا المركز الأول بشكل مؤقت بانتظار مواجهة الباطن مع الأهلي، فيما أصبح رصيد الاتحاد 4 نقاط.







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