أكثر من 20 ألف زائر لملتقى بيبان 2017 في يومه الأول

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الجهة المنظمة لملتقى (بيبان 2017)، أن عدد الزوار منذ اللحظات الأولى لافتتاح أبواب الملتقى بلغ أكثر من 20000 زائر وزائرة بنهاية اليوم الأول يوم الأحد 17 سبتمبر.

وطرق هؤلاء الشباب والشابات 12 بابًا نظمها الملتقى واستفاد منها أكثر من 9500 شخص يطمحون إلى تحويل أحلامهم في ريادة الأعمال إلى حقيقة يساهمون بها في تنمية مستقبلهم وتحقيق فائدة للمملكة عبر مشاريعهم.

وبحسب إحصاءات اليوم الأول، حصد باب التمكين أكبر عدد من المستفيدين بواقع 4500 مستفيد ومستفيدة.

ويركّز هدف هذا الباب على تسهيل الإجراءات التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحاليّة والمحتملة لتنفيذ الخطوات العملية لإنشاء مؤسسة تجارية كإصدار سجل تجاري، إضافةً إلى تقديم الحلول التمويلية المناسبة من قبل الجهات التمويلية والداعمة لقطاع الأعمال، سواء للمنشآت الصغيرة التي في طور الإنشاء أو القائمة وبحاجة للتوسع. عبر تمكين الزوار من التواصل مباشرة مع الجهات الحكومية وموفّري الخدمات والجهات التمويلية والجهات الداعمة للنمو والتوسع.

واستفاد أكثر من 3000 شخص من حضور الجلسات النقاشية المثرية في باب المنتدى، والذي يسهم في تقديم خارطةٍ عمليّة عن آلية تبني إستراتيجيات ذكية تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عبورِ الطريقِ بنجاح وتأتي بعائداتٍ على الاستثمار عبر تقديم رياديين محلّيين وعالميّين لأفكارهم من أجل التعلم والتوسُّع والابتكار في قطاع الأعمال في المملكة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعرض أحدث المواضيع، وتعزيز أصر التعاون بين كل أصحاب المصلحة.

كما شهد باب التدريب استفادة أكثر من 1500 شخص من الدورات التي تهيئ أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ عمليّ وفعّال لمواجهة عالم الأعمال بخلفيةٍ علميّة راسخة وثقةٍ أكبر للتعامل مع كل صعوباته ومراحله، وتتنوعّ الورش التدريبية ما بين الجانب القانونيّ، والتقنيّ، ومهارات التواصل والتفاوض، والإدارة المالية.

يذكر أن الهدف من ملتقى ومعرض بيبان 2017 والذي يستمر حتى يوم الأربعاء 20 سبتمبر هو فتح الآفاق لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة كي تسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي، وتحرص على المهتمين بمجال الأعمال، والمبادرين من مختلف القطاعات، عبر 12 بابًا يلائم مرحلته ويقوده إلى آفاق ومراحل أعلى في عالم الأعمال والمشاريع.







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