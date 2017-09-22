أكثر من 60 شابًا وشابة يطلقون لجنة وطن الشبابية للثقافة والإبداع

المواطن_ نوف العايد_الاحساء

يطلق أكثر من 60 شابًا وشابة حفل لجنة وطن الشبابية للثقافة والإبداع، إحدى لجان النادي الأدبي بالأحساء، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر النادي بحضور عدد من المثقفين والمثقفات من مختلف مناطق المملكة. وصرح رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي الدكتور، ظافر بن عبدالله الشهري، بأن هذا يأتي انطلاقًا من رسالة نادي الأحساء الأدبي، ودوره في استقطاب الشباب والاستفادة من طاقاتهم الشابه فيما يخدمهم ويخدم الدين والوطن، حيث أقر مجلس إدارة النادي تشكيل اللجنة الشبابية ضمن لجان النادي تحت مسمى “اللجنة الشبابية للثقافة والإبداع”.

وأضاف أن يأتي من أولويات أهداف هذه اللجنة تقديم المشاركات الإبداعية التي ترقى بذائقة أبنائنا وبناتنا من الشباب والشابات وتنمية مواهبهم الأدبية والثقافية والمعرفية وتعويدهم على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

وأوضح الشهري، أن “هذه اللجنة شبابية بحتة تعمل تحت مظلة النادي لما لمسنا في مجلس الإدارة من الإقبال الشديد من قبل هؤلاء الشباب للاشتراك في هذه اللجنة ولكي يكون العمل منظمًا ومنضبطاً فقد تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وتحديد الأولويات والمسؤوليات لأبنائنا وبناتنا الشباب والشابات الذين تشرف النادي بحضورهم وتفاعلهم وحبهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم”.

وتابع أن مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي سارع إلى احتضان هؤلاء الشباب ودعمهم وتوجيههم، مشددًا على أن اللجنة مفتوحة لانضمام من يريد من شباب وشابات المنطقة الشرقية.

وأبدى الشهري سعادته بهذه اللجنة التي ستقوم بالمأمول منها بما يخدم الوطن ويرقى بذائقة وإبداع الشباب انسجامًا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الحريصة دائمًا على احتضان الشباب وتقديم كل ما هو مفيد لهم والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة، عبدالمجيد العمري، أن انطلاق اللجنة من نادي الأحساء الأدبي يأتي من حرص الشباب أولًا على خدمة وطنهم ودينهم ومجتمعهم وحرص أدبي الأحساء على رأسهم الدكتور ظافر الشهري على احتواء الشباب الذين أثبتوا إبداعاتهم في العديد من المجالات بشكل منظم وبنسق واضح.

وعن اللجنة، أشار العمري إلى أنها تتألف من عدد من الشعب الفرعية منها الاجتماعية والفنية والإعلامية والأدبية والمسرحية، وقد تم حتى الآن احتواء أكثر من 60 شابًا وفتاة.

ولفت إلى أن اللجنة ترحب بكل من يود الانضمام لها وكل من لديه حس إبداعي يسعى في توظيفه لخدمة هذا الوطن، مضيفًا أن أعمال اللجنة ستنطلق بعد حفل الإشهار بالعديد من البرامج والمبادرات والشراكات المجتمعية.