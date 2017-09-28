ألبا: مواجهة نادي برشلونة أمام لشبونة كانت صعبة للغاية

المواطن - وكالات

أكد جوردي ألبا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أن مواجهة سبورتينج لشبونة البرتغالي بالجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا كانت صعبةً للغاية، على الطرفين.

وقال ظهير برشلونة: «سبورتينج لشبونة، كان خصمًا صعبًا يعرف ما الذي يلعب عليه، ويتمتع بلاعبين سريعين على جانبي الملعب، وأعتقد أنَّه قدم مباراة كبيرة».

وأضاف اللاعب: «حالفنا الحظ في اللعب بدفاع جيد، سبورتينج لشبونة، كانت أمامه الكثير من الفرص للفوز باللقاء، يجب تحسين الأمور دائمًا، لكن الأداء كان جيدًا، وكذلك حماس الفريق».

وأكمل لاعب الفريق الإسباني: «الأهم أنه في كل مباراة، وكل لعبة أن ميسي يجعلنا نلعب بشكل أفضل، دون النظر لتسجيله الأهداف من عدمها».

ونجا نادي برشلونة بصعوبة من فخ التعادل أمام مستضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة هدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب خوسيه ألفالادي.

وأحرز هدف برشلونة الوحيد سيباستيان كواتس مدافع لشبونة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 49 من زمن الشوط الثاني.







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