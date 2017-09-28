ألونسو: تشيلسي كافح أمام أتلتيكو مدريد من أجل الفوز

المواطن - وكالات

أكد الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، أن البلوز استحق الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني في عقر داره، بعد المستوى المميز الذي قدمه الفريق اللندني، بالجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماركوس ألونسو: «اللقاء كان صعباً للغاية أمام فريق كبير يدافع بشكل جيد ويركض الـ 90 دقيقة مثل الوحوش، لم نكن نستحق خسارة هذا التحدي، ولكننا عرفنا كيف نمضي قدمًا ونحصد النقاط الثلاث».

وتابع لاعب تشيلسي: «الطريق ما زال طويلاً وسيكون علينا الكفاح مجددًا من أجل التأهل للدور المقبل، ألفارو موراتا بدأ بشكل جيد للغاية وأتمنى أن يظل هكذا، يساعدنا كثيرًا».

وتمكن تشيلسي من الفوز على أتلتيكو مدريد في الثواني الأخيرة من عمر الوقت الإضافي للمباراة، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف في مرمى الروخي بلانكوس.

ويتصدر تشيلسي حاليًا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام روما الوصيف، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بنقطة واحدة.







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